Диетолог развеяла миф о пользе растительного молока

Альтернативное молоко изготавливается из орехов или круп, и, хотя оно стало настоящим спасением для людей с непереносимостью лактозы, многие переходят на него, отдавая дань моде. О пользе и вреде растительных напитков рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.

Врач пояснила, что растительное молоко не обладает полезными свойствами натурального коровьего молока — в его составе нет полезных животных жиров и белков. Тогда как альтернативные напитки содержат свойства орехов или круп, из которых они сделаны.

Люди с аллергией на лактозу могут перейти на растительное молоко из необходимости, пить его из модных побуждений тоже можно. Но детям заменять коровье молоко на кокосовое или овсяное противопоказано, подчёркивает Соломатина.

"Часто в составе альтернативного молока встречаются вредные компоненты. Туда добавляют фосфаты, которые могут соединяться с кальцием. Это приводит к отложению его в тканях, а также к гипокальциемии", — пояснила диетолог.

Также экспериментировать с альтернативным молоком не стоит, если у человека есть аллергия на орехи или крупы, из которых сделан напиток.