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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 14:51
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Хвалёные дроны "Баба-яга" не помогают ВСУ на Запорожском направлении, заявил эксперт

Эксперт Матюшин: ВСУ на Запорожском направлении не помогает даже "Баба-яга"

ВСУ активизировались на Запорожском направлении, однако противнику по-прежнему не удаётся пробиться сквозь оборону Российской армии. На исход никак не повлияли и БПЛА, получившие прозвище "Баба-яга", рассказал политолог и старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин.

Он рассказал, что только что вернулся из Запорожья, где противник активизировался в районе Пятихаток и Работина. По словам эксперта, в настоящее время на второй населённый пункт идут массированные атаки с большим количеством применения живой силы, а также лёгкой и тяжёлой бронетехники, в том числе западной (например, БМП "Брэдли" или "Леопардов"). Кроме того, используется и "Баба-яга" — крыло с прицепленным боеприпасом, которое запускают по нашим позициям.

"Сегодня утром буквально на Работино противник провёл ряд штурмов, но все они были отбиты нашими войсками при помощи артиллерии и авиации. На Пятихатках также всё стабильно, противник уничтожается, несмотря на смену тактики", — приводит его слова "Царьград".
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Ранее Лайф рассказывал, что украинская армия потеряла сотни бойцов в ходе ожесточённых боёв в Донецкой Народной Республике. Наши военные пресекли четыре попытки наступления ВСУ на Донецком фронте и ликвидировали до 210 украинских солдат.

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Николь Вербер
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