Хвалёные дроны "Баба-яга" не помогают ВСУ на Запорожском направлении, заявил эксперт

Он рассказал, что только что вернулся из Запорожья, где противник активизировался в районе Пятихаток и Работина. По словам эксперта, в настоящее время на второй населённый пункт идут массированные атаки с большим количеством применения живой силы, а также лёгкой и тяжёлой бронетехники, в том числе западной (например, БМП "Брэдли" или "Леопардов"). Кроме того, используется и "Баба-яга" — крыло с прицепленным боеприпасом, которое запускают по нашим позициям.