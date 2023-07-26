Украинским чиновникам запретили покидать страну без персонального одобрения офиса президента

Украинские пограничники не будут пропускать депутатов и чиновников за границу без особого разрешения офиса президента. Об этом заявил депутат Верховной рады Незалежной Алексей Гончаренко*.

"Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытается пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них", — рассказал парламентарий в личном телеграм-канале.

Как утверждает политик, теперь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак будет лично по телефону решать, кому из чиновников и депутатов можно покидать страну, а кому нет. Сам Гончаренко считает, что такие меры — в большей степени "хороший пиар-ход", чем разумный инструмент управления выездом людей за границу, особенно в нынешних непростых для Украины обстоятельствах.

Тема выезда за границу украинских чиновников поднималась ещё в январе этого года. Тогда спикер государственной погранслужбы Украины напомнил, что запрет на выезд за границу украинских чиновников также касается и непригодных к военной службе лиц.