Регион

Уведомления отключены

26 июля, 14:57

Украинским чиновникам запретили покидать страну без персонального одобрения офиса президента

Депутат Рады Гончаренко: Чиновникам запретили без разрешения покидать Украину

<p>Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина</p>

Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина

Украинские пограничники не будут пропускать депутатов и чиновников за границу без особого разрешения офиса президента. Об этом заявил депутат Верховной рады Незалежной Алексей Гончаренко*.

"Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытается пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них", рассказал парламентарий в личном телеграм-канале.

Как утверждает политик, теперь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак будет лично по телефону решать, кому из чиновников и депутатов можно покидать страну, а кому нет. Сам Гончаренко считает, что такие меры — в большей степени "хороший пиар-ход", чем разумный инструмент управления выездом людей за границу, особенно в нынешних непростых для Украины обстоятельствах.

На Украине раскрыли 8 схем бегства уклонистов, готовых заплатить $12 тысяч

На Украине раскрыли 8 схем бегства уклонистов, готовых заплатить $12 тысяч

Тема выезда за границу украинских чиновников поднималась ещё в январе этого года. Тогда спикер государственной погранслужбы Украины напомнил, что запрет на выезд за границу украинских чиновников также касается и непригодных к военной службе лиц.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров