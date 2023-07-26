Москвичка заявила в полицию о гранате, на которую чуть не наступила
Москвичка сообщила в полицию о гранате в районе Лефортово
В полицию обратилась жительница Москвы, сообщив, что чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас место обнаружения предмета, похожего на боеприпас, возле шоссе Энтузиастов оцепили, туда едут оперативники.
А накануне в Москве из-за сообщения о найденной "гранате" оцепили территорию возле отеля St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке. Однако при предварительном осмотре полицейские обнаружили, что это игрушка.
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