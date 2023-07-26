Москвичка заявила в полицию о гранате, на которую чуть не наступила

В полицию обратилась жительница Москвы, сообщив, что чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас место обнаружения предмета, похожего на боеприпас, возле шоссе Энтузиастов оцепили, туда едут оперативники.