В Туве у ручья нашли вещи пропавшего четырёхлетнего мальчика

Поисковики обнаружили вещи четырёхлетнего мальчика, пропавшего в селе Хайыракан в Туве. Одежда найдена у ручья в 700 метрах от дома, из которого вчера ушёл малыш. Об этом сообщили в правительстве республики.

"По последним данным, в 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья обнаружены детские вещи, в которых в этот день был ребёнок", — рассказали власти.

Напомним, 25 июля в Дзун-Хемчикском районе Тувы со двора частного дома бесследно исчез четырёхлетний мальчик. За ребёнком присматривал родственник, но отвлёкся на дела по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие малыша.

Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому подключились полиция, кинологи, следствие и МЧС. Развёрнут координационный штаб, поиски ведут почти 400 человек и более 30 единиц техники. Известно, что мальчик воспитывается в полной благополучной семье.