В Москве стартовал Первый межрегиональный конгресс новых медиа, собравший 300 блогеров с 76 миллионов подписчиков, а также объединивший 17 регионов страны.

В одном зале собрались лидеры общественного мнения, представители крупных компаний, предприниматели, правозащитники и СМИ. Они обратили внимание на то, что понятия "блогер" в законодательстве всё ещё нет, несмотря на работу в стране более миллиона блогеров. При этом собравшиеся согласились, что это давным-давно профессия, но 90% блогеров остаются "в тени".

Уполномоченный по защите бизнеса Москвы Татьяна Минеева выступает на Первом межрегиональном конгрессе новых медиа. Фото © Предоставлено Лайфу

"Пока одни блогеры хотят "играть в белую", регистрировать юрлица, быть ИП, другие не понимают, в чём плюсы. Но, если блогера захотят привлечь за неуплату налогов и он обратится ко мне, я не смогу ему помочь. А индивидуальному предпринимателю смогу. Наладить диалог с ФНС и предотвратить возможное уголовное преследование — тоже наша работа", — сказала уполномоченный по защите бизнеса Москвы Татьяна Минеева.

Бизнес-омбудсмен заметила, что топовые блогеры могут стать ИП и работать "по упрощёнке", платя 6% налогов с дохода. Начинающие с доходом до 2,4 млн рублей могут быть самозанятыми и отчислять в казну 4%. По её словам, контракты с работодателями многие заключают как физлица и попадают в зону риска (незаконные схемы, дробления, искусственные занижения налогооблагаемой базы и т.д.).

"Сегодня у блогеров нет даже ОКВЭДа, а значит, господдержки, субсидий, грантов. При этом многие ведут крутые и важные социальные проекты. Мы уже пробили ОКВЭДы для медицинской косметологии и торговых центров (через Департамент экономической политики и развития вышли на Минэкономразвития и сделали это). А теперь наша инициатива про ОКВЭД для блогеров "ушла" министру экономики страны, и мы ждём официальный ответ", — заметила Минеева.

Она напомнила, что "Совет блогеров" весной вышел в Минцифры с предложением внести поправки в статью "Закона о СМИ", чтобы не только сайт, но и страница, которую в день читают больше пяти тысяч человек, считалась "сетевым изданием". По её убеждению, статус "новых медиа" даст блогерам другой вес в глазах общества и государства. Бизнес-омбудсмен также обещала помочь блогерам и бизнесу в коллаборациях и коммуникациях с властью.

Первый межрегиональный конгресс новых медиа. Фото © Предоставлено Лайфу

"Мы уже вывели "в белую" ресторанный и гостиничный бизнес (обнуление НДС для ресторанов и обнуление для гостиниц на пять лет). И это не предел. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сказал, что претензии к блогерам не отличаются от претензий к любому другому бизнесу. Для всех есть чёткие и простые правила, которые надо соблюдать, а неуплата налогов с миллионных заработков в России недопустима", — подытожила Минеева. И добавила, что 233 юриста экосистемы готовы сопроводить "новые медиа" по каждому шагу бесплатно.

А после в формате панельных дискуссий и открытого микрофона слово взяли и сами блогеры. Они затронули темы маркировки рекламы, сертификации, коллаборации с бизнесом.