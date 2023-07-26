Яхта с пассажирами пошла ко дну после столкновения с затонувшим судном у берегов Крыма

Гражданское судно "Тата" с пассажирами на борту получило пробоину при столкновении с затопленным судном у берегов Крыма и чуть не затонуло. Инцидент случился в районе мыса Фонарь, сообщает погрануправление ФСБ России по республике.

В Чёрном море пограничники спасли людей с тонущей яхты. Видео © t.me / "Телеграммы из Крыма"

На сигнал бедствия откликнулся пограничный сторожевой корабль "Коршун". Ближайшие суда также были проинформированы. К моменту прибытия спасателей яхта наполовину ушла под воду, пограничники произвели откачку воды с борта. После изучения трюмов были обнаружены две пробоины. Погибших нет, повреждённое судно успешно отбуксировали в порт "Кавказ".