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26 июля, 15:51

Яхта с пассажирами пошла ко дну после столкновения с затонувшим судном у берегов Крыма

Пограничники в Крыму отбуксировали в порт тонущую яхту "Тата"

Гражданское судно "Тата" с пассажирами на борту получило пробоину при столкновении с затопленным судном у берегов Крыма и чуть не затонуло. Инцидент случился в районе мыса Фонарь, сообщает погрануправление ФСБ России по республике.

В Чёрном море пограничники спасли людей с тонущей яхты. Видео © t.me / "Телеграммы из Крыма"

На сигнал бедствия откликнулся пограничный сторожевой корабль "Коршун". Ближайшие суда также были проинформированы. К моменту прибытия спасателей яхта наполовину ушла под воду, пограничники произвели откачку воды с борта. После изучения трюмов были обнаружены две пробоины. Погибших нет, повреждённое судно успешно отбуксировали в порт "Кавказ".

Судно с тысячами автомобилей и электрокаров загорелось у берегов Нидерландов

Судно с тысячами автомобилей и электрокаров загорелось у берегов Нидерландов

Ранее Лайф писал, что перевернувшаяся в Кронштадте лодка с пассажирами пошла ко дну из-за перегруза. Шесть человек оказались в воде. Спасатели всех выловили, но жизнь спасти удалось лишь пятерым.

Обложка ©

t.me / "Телеграммы из Крыма"

Ирина Фальке
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