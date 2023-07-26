Педиатр из Татарстана не может отойти от шока после нападения отца юной пациентки

Врач-оториноларинголог Алсу Гадильшина, которую ударил амбулаторной картой мужчина после отказа принять его дочь без записи в больнице Альметьевска, сказала, что ей пришлось обратиться к психологу и она морально не готова продолжать работу. Своими переживаниями медик поделилась с телеканалом "360".

"Я сейчас была у психолога, потому что я со вчерашнего дня ничего делать не могу. Я не знаю, как я буду работать, мне кажется, не смогу. Вчера сразу же там позвонили в полицию, они приехали, показания взяли", — уточнила она.

По её словам, серьёзных травм и ушибов нет. Однако она никак не ожидала подобного поведения от родителя девочки. Врач пояснила, что старается не отказывать в приёме пациентам даже без талона, но в тот день отсутствовала медсестра, которая помогала ей. Кроме того, по её словам, у ребёнка не было ничего серьёзного. Отец рассказал, что закапал дочери капли от серных пробок и просил посмотреть ушки.

Однако отказ в консультации он воспринял агрессивно, продолжила пострадавшая. При этом мужчина ударил её по голове при девочке, отчего та испугалась, а уже в коридоре в страхе закрывала лицо руками. Медик недоумевает, почему родитель так отреагировал, хотя давно наблюдается с дочерью в больнице и не был замечен в подобном поведении.