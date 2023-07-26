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26 июля, 16:44

Минпромторг опроверг слухи о закрытии магазинов Maag в России

Сеть магазинов одежды Maag, которая сменила на российском рынке бренд Zara, не собирается покидать российский рынок и закрывать торговые точки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, опровергнув соответствующие сведения.

В ведомстве пояснили, что открыто и успешно работает 242 новых магазина Maag, а управляющая ими компания "Новая мода" не намерена сворачивать деятельность. При том, что в России для организации утверждён ключевой показатель эффективности в текущем году в виде открытия не менее 240 магазинов, напомнили в Минпромторге.

"По информации от компании, первые месяцы продаж показывают положительную динамику и соответствуют ожиданиям компании, планов по уходу или закрытию магазинов сети нет", уточнили в министерстве.

Пришедший на замену "Зары" Maag может закрыться в России из-за низкой прибыли

Пришедший на замену "Зары" Maag может закрыться в России из-за низкой прибыли

Напомним, первые магазины пришедшего на смену Zara бренда Maag начали открываться ещё в конце апреля. Цены и ассортимент остались на прежнем уровне. Однако появилась информация, что новый бренд может прекратить деятельность из-за низкой прибыли, так как продажи якобы не вышли на должный уровень.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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