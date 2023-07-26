Минпромторг опроверг слухи о закрытии магазинов Maag в России

Сеть магазинов одежды Maag, которая сменила на российском рынке бренд Zara, не собирается покидать российский рынок и закрывать торговые точки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, опровергнув соответствующие сведения.

В ведомстве пояснили, что открыто и успешно работает 242 новых магазина Maag, а управляющая ими компания "Новая мода" не намерена сворачивать деятельность. При том, что в России для организации утверждён ключевой показатель эффективности в текущем году в виде открытия не менее 240 магазинов, напомнили в Минпромторге.