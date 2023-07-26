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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 19:58
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Россиянам разрешат бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн

ГД приняла закон о переводе без комиссий до 30 млн рублей между своими счетами

Россияне смогут осуществлять переводы до 30 миллионов рублей ежемесячно между собственными счетами в разных банках. Соответствующий закон уже одобрила Госдума, далее его рассмотрят Совфед и президент. Он вступит в силу через девять месяцев после публикации на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает, что кредитные организации не смогут как-либо ограничивать размер или число операций по таким переводам в рамках установленной суммы. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, комиссия останется только при переводах по номеру карты или совершаемых лично в банковском отделении.

Закон также обяжет банки уведомлять на своих ресурсах о правилах взимания и комиссии. Кроме того, в случае одобрения проекта клиенты будут бесплатно получать информацию об истечении вкладов. По оценке Центробанка, это поможет россиянам рационально распоряжаться деньгами.

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Ранее сообщалось, что "Киви банк", принадлежащий платёжной компании Qiwi, ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных для физических лиц. Решение обусловлено претензией Центробанка РФ к ведению отчётности и документации.

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Татьяна Миссуми
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