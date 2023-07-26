Россиянам разрешат бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн
ГД приняла закон о переводе без комиссий до 30 млн рублей между своими счетами
Россияне смогут осуществлять переводы до 30 миллионов рублей ежемесячно между собственными счетами в разных банках. Соответствующий закон уже одобрила Госдума, далее его рассмотрят Совфед и президент. Он вступит в силу через девять месяцев после публикации на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает, что кредитные организации не смогут как-либо ограничивать размер или число операций по таким переводам в рамках установленной суммы. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, комиссия останется только при переводах по номеру карты или совершаемых лично в банковском отделении.
Закон также обяжет банки уведомлять на своих ресурсах о правилах взимания и комиссии. Кроме того, в случае одобрения проекта клиенты будут бесплатно получать информацию об истечении вкладов. По оценке Центробанка, это поможет россиянам рационально распоряжаться деньгами.
Ранее сообщалось, что "Киви банк", принадлежащий платёжной компании Qiwi, ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных для физических лиц. Решение обусловлено претензией Центробанка РФ к ведению отчётности и документации.
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