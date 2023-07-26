Россиянам разрешат бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн

Россияне смогут осуществлять переводы до 30 миллионов рублей ежемесячно между собственными счетами в разных банках. Соответствующий закон уже одобрила Госдума, далее его рассмотрят Совфед и президент. Он вступит в силу через девять месяцев после публикации на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает, что кредитные организации не смогут как-либо ограничивать размер или число операций по таким переводам в рамках установленной суммы. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, комиссия останется только при переводах по номеру карты или совершаемых лично в банковском отделении.

Закон также обяжет банки уведомлять на своих ресурсах о правилах взимания и комиссии. Кроме того, в случае одобрения проекта клиенты будут бесплатно получать информацию об истечении вкладов. По оценке Центробанка, это поможет россиянам рационально распоряжаться деньгами.