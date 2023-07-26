Маша из "Ворониных" предстала в одном белье после родов и свела фанатов с ума

19-летняя актриса Мария Ильюхина, которая ещё совсем малышкой появилась в сериале "Воронины", показала поклонникам прекрасную фигуру — после рождения её первенца прошло всего четыре месяца.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской) / maria_iliukhina

Молодая мама опубликовала селфи в красном кружевном боди, которое выгодно подчёркивает её загорелую кожу. Актриса избавилась от проблем с фигурой после беременности за считаные недели и теперь интригует своих поклонников.

"А как вам такая мамочка?" — написала она под постом.