Маша из "Ворониных" предстала в одном белье после родов и свела фанатов с ума
Актриса "Ворониных" Ильюхина сделала фото в боди спустя 4 месяца после родов
Мария Ильюхина. Фото © t.me / iliukhinaa
19-летняя актриса Мария Ильюхина, которая ещё совсем малышкой появилась в сериале "Воронины", показала поклонникам прекрасную фигуру — после рождения её первенца прошло всего четыре месяца.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской) / maria_iliukhina
Молодая мама опубликовала селфи в красном кружевном боди, которое выгодно подчёркивает её загорелую кожу. Актриса избавилась от проблем с фигурой после беременности за считаные недели и теперь интригует своих поклонников.
"А как вам такая мамочка?" — написала она под постом.
Мария Ильюхина вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Шарова в конце ноября 2022 года, а в марте родила "прекрасного пупсика". Имя дочки знаменитость долго не разглашала и только после крещения новорождённой раскрыла интригу — девочку назвали Машенькой.