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26 июля, 17:52

Маша из "Ворониных" предстала в одном белье после родов и свела фанатов с ума

Актриса "Ворониных" Ильюхина сделала фото в боди спустя 4 месяца после родов

<p>Мария Ильюхина. Фото © <a href="https://t.me/iliukhinaa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / iliukhinaa</a></p>

Мария Ильюхина. Фото © t.me / iliukhinaa

19-летняя актриса Мария Ильюхина, которая ещё совсем малышкой появилась в сериале "Воронины", показала поклонникам прекрасную фигуру — после рождения её первенца прошло всего четыре месяца.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской) / maria_iliukhina

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской) / maria_iliukhina

Молодая мама опубликовала селфи в красном кружевном боди, которое выгодно подчёркивает её загорелую кожу. Актриса избавилась от проблем с фигурой после беременности за считаные недели и теперь интригует своих поклонников.

"А как вам такая мамочка?" — написала она под постом.

6 российских знаменитостей, которые в 2023-м станут мамами

6 российских знаменитостей, которые в 2023-м станут мамами

Мария Ильюхина вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Шарова в конце ноября 2022 года, а в марте родила "прекрасного пупсика". Имя дочки знаменитость долго не разглашала и только после крещения новорождённой раскрыла интригу — девочку назвали Машенькой.

Ирина Фальке
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