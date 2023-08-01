День памяти жертв Первой мировой войны, День инкассатора, бумажной салфетки: Какие праздники и приметы 1 августа Сегодня, 1 августа 2023 года, в России чтут память соотечественников, погибших в первом глобальном конлфикте, а таких жертв было миллионы. Ещё в России сегодня отмечают два профессиональных праздника. Одни из виновников торжества встречают его с мешками денег в руках. 1 августа, 08:00 1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Фото © ТАСС

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Сегодня, 1 августа 2023 года, в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Вот несколько фактов о нём: В 2012 году внесён в закон “О днях воинской славы и памятных датах России”;

Отмечается ежегодно 1 августа, дата не смещается;

В Москве в эту дату открыт памятник героям Первой мировой войны на Поклонной горе;

В этот памятный день в разных уголках России проходят мероприятия, посвящённые памяти жертв той войны.

Первая мировая война, которая продолжалась с 1914 по 1918 годы, стала первым вооружённым конфликтом мирового масштаба. В неё было вовлечено 38 из существовавших тогда 59 независимых стран. Причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав. С одной стороны была Антанта (Россия, Англия и Франция), а с другой Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Перед войной обострилась борьба за передел уже поделённых колоний, сфер влияния, рынков. В итоге это вылилось в кровопролитные сражения.

Бои шли с переменным успехом для обеих сторон, наложились на революцию 1917 года в России. Однако в итоге войска Антанты (а в их составе уже было 34 государства, включая Россию), разгромили Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). Россия потеряла в той войне более двух миллионов человек погибшими и более трёх миллионов человек пленными. Мирных жителей погибло около миллиона человек. В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению. Этот урок истории вновь начали вспоминать после развала СССР.

День тыла Вооружённых сил России

Ко дню тыла. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Сегодня, 1 августа 2023 года, отмечается День тыла Вооружённых сил России. Рассказываем о нём: Профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих, имеющих отношение к тылу;

Отмечается ежегодно, дата не смещается;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

Первоначально установлен приказом министра обороны РФ 7 мая 1998 года;

Затем учреждён указом президента РФ от 31 мая 2006 года;

В этот день в 1941 году был подписан приказ "Об организации Главного управления тыла Красной Армии и управлений тыла фронтов и армий".

Сегодняшний праздник касается большого количества российских военнослужащих, потому что понятие тыла Вооружённых сил России очень широкое. Система материально-технического обеспечения (МТО) армии снабжает войска всем необходимым в мирное и военное время.

Так, в состав аппарат МТО входят подразделения, отвечающие за автомобильный транспорт и сообщение, за коммунальные услуги для военных, жильё для них, метрологию, железные дороги, пожарную безопасность. Масштаб работы тыла Вооружённых сил огромен. Офицеров и солдат нужно кормить, обеспечивать их формой, обмундированием. Ежегодно им выдаётся более десяти миллионов разных предметов, положенных по уставу. Сотни тысяч единиц автомобильной техники заправляются миллионами тонн горюче-смазочных материалов. А в морях и океанах действуют десятки вспомогательных судов, которые буксируют военные корабли, грузят на них вооружение и провизию, заправляют. Всё это – очень важная и ответственная работа. Принято даже говорить, что победа куётся в тылу. Если среди ваших близких или знакомых есть работники тыла Вооружённых сил, сегодня обязательно поздравьте их.

Всероссийский день инкассатора

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. Фото © ТАСС / Виталий Невар

1 августа в нашей стране также отмечается ещё один профессиональный праздник — Всероссийский день инкассатора. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 1 августа, дата фиксированная;

Профессиональный праздник неофициальный, приурочен к исторической дате;

1 августа 1939 года была создана служба инкассации при Госбанке СССР;

Отмечается в профессиональном кругу.

Инкассатор — это человек, который за всё время в этой профессии может перенести и перевезти буквально тонны денег. Название эта специальность получила от итальянского глагола incassare, одно из значений которого — “получать деньги”. Инкассаторы отвечают за сбор и доставку наличных денег и других ценностей. В наше время, на фоне всё большего развития безналичной оплаты, работы у них стало меньше, но её по-прежнему очень много.

Прообраз работы инкассатора, можно сказать, появился в глубокой древности, как только люди научились обмениваться ценностями и накапливать их. Как правителям, так и богачам требовалась особая охрана при перевозке собранных податей, налогов. Пройдя долгий путь формирования, инкассационная служба окончательно оформилась в нашей стране уже во времена СССР, когда в 1939 году и была создана 1 августа при Госбанке СССР. Теперь свои службы есть как у Центрального банка России, так и у коммерческих банков. Последние также могут пользоваться услугой сторонних компаний, предлагающих за плату перевезти безопасно деньги из пункта А в пункт Б. Профессия инкассатора, каждый день перетаскивающего мешки наличных, очень неординарная. Недаром ей посвящено немало кинофильмов. Сегодня, 1 августа 2023 года, мы в День инкассатора чествуем этих смелых и ответственных людей.

День бумажной салфетки

1 августа — День бумажной салфетки. Фото © Freepik

Сегодня, 1 августа 2023 года, в России отмечается такой необычный праздник как День бумажных салфеток. Известно о нём мало: Отмечается ежегодно 1 августа, дата не смещается;

Очевидно, праздник сугубо российский, так как за рубежом не упоминается;

Магазины пользуются этим днём для объявления акций и привлечения клиентов.

Сейчас может казаться, что нет ничего более естественного, чем использование бумажной салфетки после обеда дома или в каком-то заведении. Но на самом деле эти средства гигиены стали широко применяться относительно недавно — в течение последнего века. Этому помогло бурное развитие промышленности.

Чем же пользовались наши предки? Например, в Древней Греции роль наших бумажных салфеток исполняли листья фигового дерева. В Древнем Риме не возбранялось использовать для вытирания рук край скатерти или рукав одежды. По мере развития правил гигиены человечество освоило тканевые салфетки, которые можно быть постирать и вновь использоваться.

История салфетки. Видео YouTube / GalileoRU

Для нас же настоящим подарком стало изобретение в начале 19 века особой санитарно-гигиеничекой бумаги (СГБ), которую ещё называют тиссью. Её придумали делать гофрированной, мягкий и с низкой плотностью. Из такой теперь делают кроме бумажных салфеток также туалетную бумагу, бумажные кухонные полотенца и так далее. Всё это может выпускаться как из первичного сырья, то есть из древесины, так и из вторичного - макулатуры. Кто же придумал посвятить целый отдельный день бумажным салфеткам? История это умалчивает. Однако нужно отдать должное, важность этих средств гигиены сейчас сложно переоценить.

Именинники 1 августа

1 августа именины у российской фигуристки Евгении Медведевой. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 1 августа, именины могут отмечать обладатели следующих имён Православные: Григорий;

Дмитрий;

Роман;

Евгения. Католические: Мария;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 1 августа

День Макрины

Сегодня, 1 августа, православная церковь чествучтит память преподобной Макрины Каппадокийской, которая жила в четвёртом веке. Она была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Родители воспитывали их в строгом послушании. Повзрослев, Макрина вместе с матерью устроила небольшую обитель, уйдя от мира. Согласно преданию, однажды Макрина сильно заболела, но усердно молилась, за что получила не только выздоровление, но и дар чудотворения — исцеления других.

Памятуя об этом, в народе 1 августа называли день Макрины или же на переделанный лад — Мокриной. По погоде в этот день смотрели, какой будет осень. Если был дождь, считали, что она будет мокрой. Весь этот день был связан с чистотой, причем не только телесной, но и духовной. Так, нельзя было проводить его с грязным домом, совершать грязные, плохие поступки. На Руси боялись, что всё это скажется на человеке в будщем.

Погодные приметы на День Макрины

“Макрина мокра – и осень мокра”;

Дождей много - в следующем году рожь уродится;

Солнце на Макрину — Бабье лето будет долгим;

Вишня уродилась - зима затянется.

Авторы Вадим Андреев