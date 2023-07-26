ОБСЕ вызвалась стать наблюдателем за перемирием на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы выступить наблюдателем в случае перемирия между Россией и Украиной, но это время наступит ещё не скоро. Об этом на выступлении в Международном научном центре Вудро Вильсона сообщила генсек ОБСЕ Хельга Шмид.

"Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда наступит время. Понадобится кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и подтверждать его соблюдение", — заявила политик, добавив, что запрос должен поступить от самих конфликтующих сторон.

ОБСЕ, по её словам, первой отреагировала на украинский кризис 2014 года, но для полноценной мониторинговой миссии не хватило договорённости сторон.