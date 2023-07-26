Поисковики оценили шансы найти живым 83-летнего учёного из МГУ, пропавшего под Тверью 6 июля

Профессор Московского государственного университета им. Ломоносова Николай Каск пропал в Тверской области и не выходит на связь с родственниками с 6 июля. В тот день 83-летний учёный ушёл в лес за грибами в районе деревни Ширково Пеновского округа. По факту исчезновения физика организовал проверку СК.

"Осташковским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по поступившему сообщению о безвестном исчезновении мужчины 1939 года рождения", — сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

В поисково-спасательном отряде "Сова" уточнили, что в первые дни к поискам пропавшего профессора МГУ было привлечено более 40 человек. С 23 июля поисковики прозваниваниют больницы и распространяют ориентировки. В пресс-службе добавили, что шансы найти учёного живым сохраняются.

"Мы сталкивались с разными чудесными историями спасения, когда человек выживает там, где, казалось бы, это просто невозможно. Поэтому всегда верим в благополучный исход поиска", — рассказала представитель организации ТАСС.