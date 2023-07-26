Путин обсудил с ас-Сиси мощные проекты России и Египта
Путин на встрече с президентом Египта рассказал о мощных проектах в энергетике
У России и Египта в планах грандиозные проекты в сфере энергетики, а развитие проекта по постройке атомной станции проходит в соответствии с ожиданиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Видео © Kremlin
"У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности, имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Всё развивается по плану", — сообщил российский лидер.
Путин также отметил, что за 2022 год товарооборот между государствами увеличился на 28,8%. А за пять месяцев 2023 года этот показатель увеличился ещё на 7%. По его словам, на долю Египта выпадает треть всего оборота товаров РФ с Африкой.
Ранее Владимир Путин заявил, что африканский континент сегодня претендует на то, чтобы быть одним из полюсов формирующегося многополярного мира. Москва планирует продолжать развивать отношения со странами Африки, в том числе по таким направлениям, как торговля, инвестиции и борьба с бедностью.
Владимир Смирнов / Фотохост-агентство ТАСС