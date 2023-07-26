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26 июля, 18:44

Путин обсудил с ас-Сиси мощные проекты России и Египта

Путин на встрече с президентом Египта рассказал о мощных проектах в энергетике

У России и Египта в планах грандиозные проекты в сфере энергетики, а развитие проекта по постройке атомной станции проходит в соответствии с ожиданиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Видео © Kremlin

"У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности, имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Всё развивается по плану", сообщил российский лидер.

Путин также отметил, что за 2022 год товарооборот между государствами увеличился на 28,8%. А за пять месяцев 2023 года этот показатель увеличился ещё на 7%. По его словам, на долю Египта выпадает треть всего оборота товаров РФ с Африкой.

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Обложка ©

Владимир Смирнов / Фотохост-агентство ТАСС

Юрий Лысенко
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