Регион

Уведомления отключены

26 июля, 21:03

Более 50 китов погибли, выбросившись на берег в Западной Австралии

<p>Киты на берегу в Западной Австралии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Cheynes Beach Caravan Park</p>

Киты на берегу в Западной Австралии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Cheynes Beach Caravan Park

В западной части Австралии на берег выбросилась стая из 60–70 круглоголовых китов. Об этом проинформировала Служба парков и дикой природы страны, пишет CNN.

Сначала круглоголовые киты собрались в плотную группу в 150 метрах от пляжа, после чего стали выбрасываться на берег. В итоге на суше погиб 51 кит. Ещё 46 млекопитающих попытались спасти, вернув их на большую глубину.

Нехороший знак: Учёные встревожены изменением цвета океанов по всему миру

Нехороший знак: Учёные встревожены изменением цвета океанов по всему миру

Общественность призывают держаться подальше от пляжа. Чиновники по охране дикой природы предупредили об опасности, связанной с больными и страдающими китами, акулами, волнами, тяжёлой техникой и судами.

Ранее Лайф рассказывал, как шестиметровый труп кита вынесло на берег Баренцева моря в Мурманской области. Его могли убить люди.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров