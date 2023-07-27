Более 50 китов погибли, выбросившись на берег в Западной Австралии
Киты на берегу в Западной Австралии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Cheynes Beach Caravan Park
В западной части Австралии на берег выбросилась стая из 60–70 круглоголовых китов. Об этом проинформировала Служба парков и дикой природы страны, пишет CNN.
Сначала круглоголовые киты собрались в плотную группу в 150 метрах от пляжа, после чего стали выбрасываться на берег. В итоге на суше погиб 51 кит. Ещё 46 млекопитающих попытались спасти, вернув их на большую глубину.
Общественность призывают держаться подальше от пляжа. Чиновники по охране дикой природы предупредили об опасности, связанной с больными и страдающими китами, акулами, волнами, тяжёлой техникой и судами.
Ранее Лайф рассказывал, как шестиметровый труп кита вынесло на берег Баренцева моря в Мурманской области. Его могли убить люди.