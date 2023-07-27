Более 50 китов погибли, выбросившись на берег в Западной Австралии

В западной части Австралии на берег выбросилась стая из 60–70 круглоголовых китов. Об этом проинформировала Служба парков и дикой природы страны, пишет CNN.

Сначала круглоголовые киты собрались в плотную группу в 150 метрах от пляжа, после чего стали выбрасываться на берег. В итоге на суше погиб 51 кит. Ещё 46 млекопитающих попытались спасти, вернув их на большую глубину.