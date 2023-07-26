Епископ Гедеон назвал недопуск на заседание СБ ООН нарушением устава организации
Недопуск представителя канонической Украинской православной церкви на заседание Совбеза ООН является вопиющим беззаконием, считает епископ Гедеон (Харон). Ему не позволили выступить по инициативе Великобритании, председательствующей там в июле.
"Это было... нарушение самого Устава ООН. У них, видимо, есть страх — страх правды", — сказал в беседе с ТАСС епископ, добавив, что он собирался привести конкретные факты, доказывающие усиление гонений на священнослужителей и верующих канонической УПЦ.
А ранее Лайф писал, что Совбезу ООН открыли глаза на расхищение сокровищницы Киево-Печерской лавры. Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр пожаловался в ходе выступления на Совбезе ООН на незаконный вывоз части икон и изгнание священнослужителей из обители.
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