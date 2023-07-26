Регион

Уведомления отключены

26 июля, 20:32

Епископ Гедеон назвал недопуск на заседание СБ ООН нарушением устава организации

Недопуск представителя канонической Украинской православной церкви на заседание Совбеза ООН является вопиющим беззаконием, считает епископ Гедеон (Харон). Ему не позволили выступить по инициативе Великобритании, председательствующей там в июле.

"Это было... нарушение самого Устава ООН. У них, видимо, есть страх — страх правды", — сказал в беседе с ТАСС епископ, добавив, что он собирался привести конкретные факты, доказывающие усиление гонений на священнослужителей и верующих канонической УПЦ.

Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН

Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН

А ранее Лайф писал, что Совбезу ООН открыли глаза на расхищение сокровищницы Киево-Печерской лавры. Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр пожаловался в ходе выступления на Совбезе ООН на незаконный вывоз части икон и изгнание священнослужителей из обители.

Обложка ©

VK / Гедеон Харон

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Религия
  • упц
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров