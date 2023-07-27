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26 июля, 22:44

Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани временно приостановлено. Об этом информирует официальный телеграм-канал.

Причины перекрытия движения не объясняются. Согласно предыдущим сообщениям, затруднений в проезде к пунктам досмотра не было с обеих сторон.

Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

А ранее Правительство РФ после повторного теракта продлило сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста. Теперь окончание действия договора с "Нижнеангарсктрансстроем" значится 31 декабря 2023 года.

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VK / Крымский мост

Лариса Сафронова
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