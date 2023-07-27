Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани временно приостановлено. Об этом информирует официальный телеграм-канал.
Причины перекрытия движения не объясняются. Согласно предыдущим сообщениям, затруднений в проезде к пунктам досмотра не было с обеих сторон.
А ранее Правительство РФ после повторного теракта продлило сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста. Теперь окончание действия договора с "Нижнеангарсктрансстроем" значится 31 декабря 2023 года.
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