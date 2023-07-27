Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани временно приостановлено. Об этом информирует официальный телеграм-канал.

Причины перекрытия движения не объясняются. Согласно предыдущим сообщениям, затруднений в проезде к пунктам досмотра не было с обеих сторон.