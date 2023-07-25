Правительство продлило сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста

Российское правительство увеличило срок восстановления Крымского моста в рамках контракта с "Нижнеангарсктрансстроем". Теперь окончанием действия договора значится 31 декабря 2023 года. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.

Российское правительство увеличило срок восстановления Крымского моста в рамках контракта с "Нижнеангарсктрансстроем". Теперь окончанием действия договора значится 31 декабря 2023 года. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.

В прежней версии сроком завершения контракта по восстановительным работам было 1 июля, однако сооружение вновь было повреждено в результате теракта, совершённого Украиной.