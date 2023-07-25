Правительство продлило сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста
Российское правительство увеличило срок восстановления Крымского моста в рамках контракта с "Нижнеангарсктрансстроем". Теперь окончанием действия договора значится 31 декабря 2023 года. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.
Российское правительство увеличило срок восстановления Крымского моста в рамках контракта с "Нижнеангарсктрансстроем". Теперь окончанием действия договора значится 31 декабря 2023 года. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.
В прежней версии сроком завершения контракта по восстановительным работам было 1 июля, однако сооружение вновь было повреждено в результате теракта, совершённого Украиной.
Сейчас движение автотранспорта по мосту идёт в реверсивном режиме: только по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Двустороннее движение по одной стороне планируется запустить 15 сентября, а по второй — только к 1 ноября.
Напомним, утром 17 июля произошёл теракт на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, серьёзно пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от девочки, потому что на тот момент она была ещё очень слаба. Пострадавшую уже выписали из больницы, ей рассказали о случившемся.
ТАСС / Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина