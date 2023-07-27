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26 июля, 23:57

В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика

В Туве нашли живым четырёхлетнего мальчика, пропавшего в селе Хайыракан. Об этом сообщили в МЧС России.

Ребёнка обнаружили в 2:30 мск в лесном массиве в 2,5 км от населённого пункта. Он находится в удовлетворительном состоянии, сейчас мальчика осматривают медики.

В Туве у ручья нашли вещи пропавшего четырёхлетнего мальчика

В Туве у ручья нашли вещи пропавшего четырёхлетнего мальчика

Напомним, ребёнок ушёл гулять со двора частного дома в Дзун-Хемчикском районе Тувы и пропал. За ним присматривал родственник, однако он отвлёкся на дела по хозяйству. Начались масштабные поиски, был развёрнут координационный штаб. Известно, что мальчик воспитывается в полной благополучной семье.

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ГУ МЧС по Туве

Артур Лапсаков
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