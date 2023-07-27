В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика

В Туве нашли живым четырёхлетнего мальчика, пропавшего в селе Хайыракан. Об этом сообщили в МЧС России.

Ребёнка обнаружили в 2:30 мск в лесном массиве в 2,5 км от населённого пункта. Он находится в удовлетворительном состоянии, сейчас мальчика осматривают медики.