В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика
В Туве нашли живым четырёхлетнего мальчика, пропавшего в селе Хайыракан. Об этом сообщили в МЧС России.
Ребёнка обнаружили в 2:30 мск в лесном массиве в 2,5 км от населённого пункта. Он находится в удовлетворительном состоянии, сейчас мальчика осматривают медики.
Напомним, ребёнок ушёл гулять со двора частного дома в Дзун-Хемчикском районе Тувы и пропал. За ним присматривал родственник, однако он отвлёкся на дела по хозяйству. Начались масштабные поиски, был развёрнут координационный штаб. Известно, что мальчик воспитывается в полной благополучной семье.
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