Популярный у туристов магазин в Испании решил брать деньги за селфи

Популярный старинный универсам Queviures Múrria в Барселоне решил брать деньги с ничего не купивших туристов по пять евро за вход. Соответствующее объявление появилось на витрине магазина, пишет Mirror.

Queviures Múrria открылся в 1898 году и сейчас интересен туристам необычным старинным интерьером. Поэтому многие приходят туда не за покупками, а чтобы сделать фото. Руководство универсама объяснило намерение брать по пять евро за вход желанием справиться с зеваками.

"Мы не взимаем плату с посетителей, которые хотят лишь заглянуть и посмотреть, у нас другая проблема — селферы", — пояснил менеджер магазина Тони Мерино.

Однако, как отмечают сотрудники, штраф пока никто не платил.