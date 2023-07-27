Популярный у туристов магазин в Испании решил брать деньги за селфи
Универсам Queviures Múrria в Барселоне решил брать деньги за селфи без покупок
Популярный старинный универсам Queviures Múrria в Барселоне решил брать деньги с ничего не купивших туристов по пять евро за вход. Соответствующее объявление появилось на витрине магазина, пишет Mirror.
Queviures Múrria открылся в 1898 году и сейчас интересен туристам необычным старинным интерьером. Поэтому многие приходят туда не за покупками, а чтобы сделать фото. Руководство универсама объяснило намерение брать по пять евро за вход желанием справиться с зеваками.
"Мы не взимаем плату с посетителей, которые хотят лишь заглянуть и посмотреть, у нас другая проблема — селферы", — пояснил менеджер магазина Тони Мерино.
Однако, как отмечают сотрудники, штраф пока никто не платил.
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