Военные РФ отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Военные России отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, уничтожено более 150 украинских военнослужащих и их техника.

Удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами в районе населённых пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская наносили экипажи Су-34 управляемыми комплексами ракетно-бомбового вооружения.

"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника", — приводит слова Савчука РИА "Новости".

В результате уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа пикап, орудие Д-30 и три миномёта. Восемь человек сдались в плен. Кроме того, комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.