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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 03:01
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Военные РФ отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Военные России отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, уничтожено более 150 украинских военнослужащих и их техника.

Удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами в районе населённых пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская наносили экипажи Су-34 управляемыми комплексами ракетно-бомбового вооружения.

"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника", — приводит слова Савчука РИА "Новости".

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В результате уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа пикап, орудие Д-30 и три миномёта. Восемь человек сдались в плен. Кроме того, комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ четырежды пытались атаковать на Краснолиманском направлении, но потерпели фиаско. В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла более 190 солдат, заявили в Минобороны РФ.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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