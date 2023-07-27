В Китае пригрозили серьёзными последствиями "заблуждающимся" США

Китай значительно усилился со времён Корейской войны и сможет дать отпор агрессивной внешней политике США. Об этом говорится в статье издания Global Times.

Как подчеркнули авторы публикации, некоторые американские политические деятели извлекли неверные уроки из конфликта на Корейском полуострове и теперь используют их, чтобы "ввести в заблуждение" представителей внешней политики Вашингтона, подталкивая страну к разжиганию войн и кризисов.

"Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьёзными", — говорится в статье.

Авторы материала назвали Корейскую войну крупнейшим поражением США в истории и отметили, что сейчас Соединённые Штаты, похоже, повторяют свои старые ошибки.