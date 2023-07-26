Америка выпустила "дьявола из ящика Пандоры", когда решила отправить Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил обозреватель CGTN Синь Пин.

По его словам, отправка столь опасного оружия превратится для украинцев в "ночной кошмар". Он подчеркнул, что политики США вовсе не заинтересованы в жизни гражданского населения и мирном урегулировании конфликта.