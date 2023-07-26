"Ночной кошмар украинцев": В Китае заявили о роковой ошибке США
CGTN: Украине выйдет боком поставка американских кассетных боеприпасов
Америка выпустила "дьявола из ящика Пандоры", когда решила отправить Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил обозреватель CGTN Синь Пин.
По его словам, отправка столь опасного оружия превратится для украинцев в "ночной кошмар". Он подчеркнул, что политики США вовсе не заинтересованы в жизни гражданского населения и мирном урегулировании конфликта.
"Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир", — подчеркнул Синь Пин.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку Запорожской области, а 22 июля — по Белгородской области в районе села Журавлёвка. На днях ВСУ впервые обстреляли ЛНР иностранными кассетными бомбами.
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