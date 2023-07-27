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27 июля, 06:26

"Найдочке конец!": Тигр загрыз собаку в Приморье

В Приморском крае тигр загрыз собаку на глазах у хозяина

В Приморском крае тигр загрыз собаку на глазах у хозяина. Испуганный мужчина снял на видео, как хищник нёс добычу в зубах, отдаляясь от участка. Видео было опубликовано в соцсетях.

В Приморском крае тигр загрыз собаку на глазах у хозяина. Видео © Telegram / ussurmedia_news

"Тигра!.. Найдочке (имя собаки. Прим. Лайфа) конец!" — говорит очевидец за кадром.

Местные жители тоже не на шутку перепугались после увиденного. Видео из посёлка Раздольное быстро разлетелось по соцсетям, и пользователи всерьёз забили тревогу, ведь населённый пункт находится совсем недалеко от Владивостока.

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Ранее Лайф писал, что тигр чуть не убил жителя Хабаровского края. Хищник напал на рабочего лесозаготовительной бригады на делянке в пяти километрах от посёлка. К счастью, мужчина отделался лёгкими травмами.

Обложка ©

Telegram / Максим Чихунов. Политик и Правозащитник.

Николь Вербер
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