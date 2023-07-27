"Найдочке конец!": Тигр загрыз собаку в Приморье
В Приморском крае тигр загрыз собаку на глазах у хозяина
В Приморском крае тигр загрыз собаку на глазах у хозяина. Испуганный мужчина снял на видео, как хищник нёс добычу в зубах, отдаляясь от участка. Видео было опубликовано в соцсетях.
В Приморском крае тигр загрыз собаку на глазах у хозяина. Видео © Telegram / ussurmedia_news
"Тигра!.. Найдочке (имя собаки. — Прим. Лайфа) конец!" — говорит очевидец за кадром.
Местные жители тоже не на шутку перепугались после увиденного. Видео из посёлка Раздольное быстро разлетелось по соцсетям, и пользователи всерьёз забили тревогу, ведь населённый пункт находится совсем недалеко от Владивостока.
Ранее Лайф писал, что тигр чуть не убил жителя Хабаровского края. Хищник напал на рабочего лесозаготовительной бригады на делянке в пяти километрах от посёлка. К счастью, мужчина отделался лёгкими травмами.
Telegram / Максим Чихунов. Политик и Правозащитник.