Песков: В Кремле рассмотрят обращение защиты Сачкова, если оно поступит

В Кремле в установленном порядке рассмотрят обращение осуждённого по делу о госизмене основателя компании Group IB Ильи Сачкова, если письмо будет направлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль не является органом, куда подаётся апелляция. Если это письмо с изложением позиции, то после того, как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — не тот орган, куда апелляция [подаётся]", — сказал представитель Кремля журналистам.