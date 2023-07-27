Песков: В Кремле рассмотрят обращение защиты Сачкова, если оно поступит
В Кремле в установленном порядке рассмотрят обращение осуждённого по делу о госизмене основателя компании Group IB Ильи Сачкова, если письмо будет направлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремль не является органом, куда подаётся апелляция. Если это письмо с изложением позиции, то после того, как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — не тот орган, куда апелляция [подаётся]", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, что накануне основателя международной компании в сфере информационной безопасности Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. К слову, во время выступления с последним словом он своей вины так и не признал. Приговор осуждённый выслушал с улыбкой, положив правую руку себе на грудь. Подробнее о деле Сачкова Лайф рассказывал здесь.
Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Илья Сачков