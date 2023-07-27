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27 июля, 07:42

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет

<p>Сенатор от Тульской области Игорь Панченко. Обложка © <a href="https://vk.com/iv.panchenko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk / iv.panchenko</a></p>

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко. Обложка © vk / iv.panchenko

Российский сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко умер на 61-м году жизни. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в аппарате Совфеда.

По его данным, у парламентария были проблемы со здоровьем. Информацию о кончине Панченко также подтвердил глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, завтра в связи со смертью сенатора будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

"У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти", — уточнил он.

Игорь Панченко был членом комитета Совфеда по экономической политике. Всего в верхней палате парламента он работал с 2014 года. До этого политик возглавлял Тульскую областную думу (2009-2014).

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Николь Вербер
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