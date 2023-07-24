В зоне СВО погиб командир "Ленинградского полка" полковник Вашунин
В зоне проведения специальной военной операции погиб командир "Ленинградского полка" полковник Евгений Вашунин. Он получил смертельное ранение при выполнении долга, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
"Ушёл из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий "Ленинградским полком". Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине", — отметил парламентарий.
Он рассказал, что 14 июля Вашунин отправился на помощь отряду "Шторм", который оказался в оперативном окружении. Противник заметил передвижение группы поддержки, в которой был полковник, начался бой.
"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", — говорится в сообщении.
За мужество и героизм полковник Вашунин представлен к званию Героя России посмертно. Как подчеркнул Бельский, гибель офицера — невосполнимая утрата.
Как сообщал Лайф, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Представительство РФ при ЮНЕСКО потребовало от руководства секретариата организации осудить убийство военного корреспондента Журавлёва в зоне СВО.
news.ru / Законодательное собрание Санкт-Петербурга