Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где поминают погибших в войнах
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время визита на остров Валаам посетили Смоленский скит. Там поминают погибших в войнах.
Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит во время визита на Валаам. Видео © LIFE
Смоленский скит в полной версии называется скит во имя Смоленской иконы Божией Матери. Он входит в состав Валаамского монастыря, включает храм – памятник солдатам и офицерам, погибшим в Первую мировую войну. Построен в 1914–1917 годах.
Напомним, визит Путина и Лукашенко на Валаам стал частью двухдневных переговоров лидеров двух стран, которые начались 23 июля. Во время визита на Валаам Путин и Лукашенко поклонились мощам основателей обители.
LIFE