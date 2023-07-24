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24 июля, 15:33

Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где поминают погибших в войнах

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время визита на остров Валаам посетили Смоленский скит. Там поминают погибших в войнах.

Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит во время визита на Валаам. Видео © LIFE

Смоленский скит в полной версии называется скит во имя Смоленской иконы Божией Матери. Он входит в состав Валаамского монастыря, включает храм – памятник солдатам и офицерам, погибшим в Первую мировую войну. Построен в 1914–1917 годах.

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Напомним, визит Путина и Лукашенко на Валаам стал частью двухдневных переговоров лидеров двух стран, которые начались 23 июля. Во время визита на Валаам Путин и Лукашенко поклонились мощам основателей обители.

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LIFE

Илья Суриков
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