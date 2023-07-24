Путин и Лукашенко поклонились мощам основателей обители на Валааме
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках поездки на остров Валаам осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь. Там они поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители — и поприветствовали прихожан.
Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках поездки на остров Валаам осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь. Видео © LIFE
В 2019 году лидеры уже посещали этот монастырь — и тоже после переговоров в Петербурге.
Напомним, 24 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам. Это стало частью программы их двухдневных переговоров, которые начались накануне в Константиновском дворце в Стрельне. А вчера в рамках встречи президенты посетили Кронштадтский морской собор, встретились там с туристами и местными жителями.
LIFE