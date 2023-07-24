Путин и Лукашенко поклонились мощам основателей обители на Валааме

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках поездки на остров Валаам осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь. Там они поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители — и поприветствовали прихожан.