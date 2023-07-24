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24 июля, 14:31

Путин и Лукашенко поклонились мощам основателей обители на Валааме

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках поездки на остров Валаам осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь. Там они поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители — и поприветствовали прихожан.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках поездки на остров Валаам осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь. Видео © LIFE

В 2019 году лидеры уже посещали этот монастырь — и тоже после переговоров в Петербурге.

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Напомним, 24 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам. Это стало частью программы их двухдневных переговоров, которые начались накануне в Константиновском дворце в Стрельне. А вчера в рамках встречи президенты посетили Кронштадтский морской собор, встретились там с туристами и местными жителями.

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LIFE

Александра Вишнякова
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