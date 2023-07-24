Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам. Это стало частью программы их двухдневных переговоров, которые начались накануне с встречи в Константиновском дворце в Стрельне.

Примечательно, что в прошлый раз, в 2019 году, Путин ездил на Валаам также в компании Александра Лукашенко. Как и тогда, сегодня они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Этот визит начался со Спасо-Преображенского собора, который является частью архитектурного комплекса.