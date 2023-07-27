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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 07:53
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В Госдуме напомнили Зеленскому печальную участь "вундерваффе" в годы ВОВ

Спикер Госдумы Володин заявил, что "чудо-оружие" Запада не поможет Зеленскому

Поставки западного оружия не помогут Украине переломить ход спецоперации, а вот антиреклама вооружению США и Европы будет сделана, так как российские войска легко расправляются с вражеской техникой. Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет", — написал он в телеграм-канале.

Володин напомнил об уроках истории, когда в ходе Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие"). Таким способом немецкое руководство хотело вселить дух победы в своих солдат. Однако никакая новая техника не помогла вермахту одолеть СССР.

Так и сейчас, уверен политик, идёт умышленное раздувание Киевом значимости поставок западного вооружения, хотя на деле вся эта "чудо-техника" превращается в груду металлолома под ударами ВС РФ.

Посол Антонов заявил об аморальности поставок оружия Украине
Посол Антонов заявил об аморальности поставок оружия Украине

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления. По его словам, поставки продолжаются, хотя уже не с такой интенсивностью, которая была перед началом контрнаступления ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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