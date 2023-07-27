В Госдуме напомнили Зеленскому печальную участь "вундерваффе" в годы ВОВ

Поставки западного оружия не помогут Украине переломить ход спецоперации, а вот антиреклама вооружению США и Европы будет сделана, так как российские войска легко расправляются с вражеской техникой. Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет", — написал он в телеграм-канале.

Володин напомнил об уроках истории, когда в ходе Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие"). Таким способом немецкое руководство хотело вселить дух победы в своих солдат. Однако никакая новая техника не помогла вермахту одолеть СССР.

Так и сейчас, уверен политик, идёт умышленное раздувание Киевом значимости поставок западного вооружения, хотя на деле вся эта "чудо-техника" превращается в груду металлолома под ударами ВС РФ.