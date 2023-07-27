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27 июля, 08:22

ФСБ запретила пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку в Крыму

В Крыму объявили о запрете допуска гражданских лиц на косу Арабатская стрелка на северо-востоке полуострова. Об этом сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.

"С 20:00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещён. Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым", указано в заявлении.

Исключение сделано для сотрудников экстренных служб и граждан, которые задействованы в работе оборонного значения или в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решение утвердил оперштаб республики под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова.

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Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ попытались атаковать Крым 17 дронами. 14 из них были подавлены средствами РЭБ, ещё три уничтожили силы ПВО.

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Wikipedia / Geneticist 007

Татьяна Миссуми
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