ФСБ запретила пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку в Крыму

В Крыму объявили о запрете допуска гражданских лиц на косу Арабатская стрелка на северо-востоке полуострова. Об этом сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.

"С 20:00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещён. Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым", — указано в заявлении.

Исключение сделано для сотрудников экстренных служб и граждан, которые задействованы в работе оборонного значения или в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решение утвердил оперштаб республики под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова.