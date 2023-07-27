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27 июля, 08:30

Глава "Роскосмоса" рассказал Лайфу, когда Африка с помощью РФ сможет запустить ракету

Борисов: Африканские страны смогут запустить ракету в ближайшие пять лет

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на полях саммита Россия – Африка рассказал корреспонденту Лайфа, смогут ли когда-нибудь африканские страны изучить просторы вселенной и самостоятельно запускать ракеты в космос.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, когда Африка с помощью России сможет запустить ракету. Видео © LIFE

"Запросто. <...> Я думаю, что в ближайшие пять лет", — сказал Борисов.

Также глава госкорпорации отметил, что российская сторона готова оказать в этом поддержку африканским партнёрам. Кроме того, по словам Борисова, в Африке есть выгодные места для строительства космодромов, находящиеся близко к экватору.

Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Ранее "Роскосмос" предложил Африке принять участие в создании Российской орбитальной станции. Сообщалось, что соглашение о сотрудничестве в космосе с африканскими странами может быть подписано в ходе форума Россия – Африка, начавшегося сегодня в Санкт-Петербурге.

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LIFE

Александр Юнашев
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