Суд в Москве дал 20 лет тюрьмы молдавскому олигарху Платону

Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена и владельца АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы по делу о неправомерном выводе из России более 126 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ", — говорится в сообщении.

Помимо 20-летнего заключения в колонии строгого режима, Платону назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей и ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, в пользу государства конфисковано его имущество. Отметим, что дело рассматривалось в суде заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.