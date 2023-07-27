Влиятельный американский политик окаменел на 20 секунд перед камерами и превзошёл даже Байдена

Американский политик, представляющий республиканское меньшинство в Сенате США, Митч Макконнелл застыл почти на полминуты во время пресс-конференции, после чего его под руки увели с трибуны. Видео конфуза разлетелось в Сети.

81-летний политик неспешно отвечал на вопросы, как вдруг будто окаменел и уставился в одну точку перед собой. Через 20 секунд к нему поспешили коллеги, один из них что-то нашёптывал на ухо Макконнеллу и поинтересовался его самочувствием. Затем сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст аккуратно увели чиновника.

Присутствовавшим позже объяснили, что политик якобы почувствовал головокружение и был вынужден ненадолго отлучиться. Через какое-то время Макконнелл продолжил пресс-конференцию.