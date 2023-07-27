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27 июля, 10:20

Путин анонсировал создание российской индустриальной зоны у Суэцкого канала

<p>Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE /Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE /Павел Баранов

Россия собирается создать индустриальную зону возле Суэцкого канала в Египте. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом [Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны", — отметил он.

По его словам, уже в этом году там стартует строительство первых производств, а в будущем выпущенные в индустриальной зоне товары начнут поставляться по всей Африке.

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов

Напомним, 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка. В нём примут участие делегации из 49 стран. Сегодня на мероприятии выступает президент РФ Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул огромный потенциал африканских стран, у которых среднегодовые темпы роста ВВП превышают общемировые показатели.

Татьяна Миссуми
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