Путин анонсировал создание российской индустриальной зоны у Суэцкого канала
Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE /Павел Баранов
Россия собирается создать индустриальную зону возле Суэцкого канала в Египте. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом [Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны", — отметил он.
По его словам, уже в этом году там стартует строительство первых производств, а в будущем выпущенные в индустриальной зоне товары начнут поставляться по всей Африке.
Напомним, 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка. В нём примут участие делегации из 49 стран. Сегодня на мероприятии выступает президент РФ Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул огромный потенциал африканских стран, у которых среднегодовые темпы роста ВВП превышают общемировые показатели.