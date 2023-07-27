Путин анонсировал создание российской индустриальной зоны у Суэцкого канала

Россия собирается создать индустриальную зону возле Суэцкого канала в Египте. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом [Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны", — отметил он.

По его словам, уже в этом году там стартует строительство первых производств, а в будущем выпущенные в индустриальной зоне товары начнут поставляться по всей Африке.