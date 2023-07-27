Талибы* хотят запретить галстуки в Афганистане из-за сходства с крестами

Жителям Афганистана могут запретить ношение галстуков, которые якобы символизируют собой христианский крест. С такой инициативой выступил глава Управления по приглашению и руководству при правительстве талибов* Мохаммад Хашим Шахид Врор.

"История [галстука] в исламе очевидна. Что такое галстук? Это крест. В шариате предписано, что вы должны сломать его и уничтожить", — приводит слова чиновника издание Kabul Now.

Ранее сообщалось, что власти в Афганистане ополчились на салоны красоты. Запрет их работы талибы* объяснили заботой о семейном бюджете граждан. Заведения якобы накладывают "непомерное бремя" на семью жениха перед свадьбой. К тому же выщипывание бровей и наращивание волос противоречат шариату.