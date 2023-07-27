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27 июля, 10:22

Талибы* хотят запретить галстуки в Афганистане из-за сходства с крестами

Жителям Афганистана могут запретить ношение галстуков, которые якобы символизируют собой христианский крест. С такой инициативой выступил глава Управления по приглашению и руководству при правительстве талибов* Мохаммад Хашим Шахид Врор.

"История [галстука] в исламе очевидна. Что такое галстук? Это крест. В шариате предписано, что вы должны сломать его и уничтожить",  приводит слова чиновника издание Kabul Now.

Талибы заявили, что вернули женщинам Афганистана статус "свободных людей"

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Ранее сообщалось, что власти в Афганистане ополчились на салоны красоты. Запрет их работы талибы* объяснили заботой о семейном бюджете граждан. Заведения якобы накладывают "непомерное бремя" на семью жениха перед свадьбой. К тому же выщипывание бровей и наращивание волос противоречат шариату.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Freepik / kues1

Татьяна Миссуми
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