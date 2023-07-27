В Сети расшифровали тайный смысл странных подарков Зеленского Залужному и Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днём рождения главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, вручив им подарки, в которых пользователи тут же увидели очевидный намёк.

Президент Украины Владимир Зеленский подарил картину Александру Сырскому. Фото © Twitter / Володимир Зеленьский

Президент Украины Владимир Зеленский подарил пистолет Валерию Залужному. Фото © Twitter / Володимир Зеленьский

Залужный получил именной револьвер, а Сырский картину с журавлём, который то ли падает подбитым, то ли бьётся в агонии, при том что эта птица считается на Украине символом родной земли. Пользователи моментально решили, что так Зеленский намекает чиновникам на скорое поражение.

"Дарить друг другу дорогие вещи и похлопывать себя по спине, посылая свой народ на смерть. Просто позор", — добавил один из читателей.

А кто-то увидел в акции исключительно пиар и посоветовал украинскому лидеру заниматься урегулированием конфликта, а не давить на жалость журавлями — "мучениками". При этом один из комментаторов предложил вручить Зеленскому сразу два Оскара за подобное шоу.