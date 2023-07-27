Вашингтон намеренно не даёт Киеву заключить перемирие с Москвой, так как США вынашивают только одну цель — это продолжение противостояния с Россией. Об этом сказал кандидат в президенты от демократов Роберт Кеннеди – младший в эфире телеканала Fox News.

"В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актёром, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения", — напомнил политик.

Однако, когда Зеленский занял президентский пост, Белый дом тут же ему приказал отказаться от Минских соглашений, продолжил Кеннеди. По его мнению, то число военных, которое изначально сосредоточила Россия на своей границе с Украиной, было явно недостаточно для захватнических действий, что означало стремление Москвы усадить киевские власти за стол переговоров.

Но когда Россия и Украина попробовали идти по пути дипломатии, то тут же Вашингтон использовал Бориса Джонсона, который в то время был премьер-министром Великобритании, чтобы саботировать подписание соглашения, сказал Кеннеди. Он уверен, действия Белого дома преследуют лишь одну цель — развязать военное противостояние с Россией.