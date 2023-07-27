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Опубликовано 27 июля 2023, 11:08

Конашенков: Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 185 военных

До 185 военных потеряла украинская армия в ходе неудачных манёвров на Краснолиманском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также назвал три боевые бронированные машины и столько же пикапов, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а в районе Ямполя Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Военные РФ отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях
Военные РФ отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

На днях Лайф рассказывал, что ВСУ четырежды пытались атаковать на Краснолиманском направлении, но потерпели фиаско. В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла более 190 солдат, заявили в Минобороны РФ.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Марина Калегина
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