Конашенков: Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 185 военных
До 185 военных потеряла украинская армия в ходе неудачных манёвров на Краснолиманском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Среди потерь противника он также назвал три боевые бронированные машины и столько же пикапов, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а в районе Ямполя Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.
На днях Лайф рассказывал, что ВСУ четырежды пытались атаковать на Краснолиманском направлении, но потерпели фиаско. В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла более 190 солдат, заявили в Минобороны РФ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин