До 185 военных потеряла украинская армия в ходе неудачных манёвров на Краснолиманском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также назвал три боевые бронированные машины и столько же пикапов, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а в районе Ямполя Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.