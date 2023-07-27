Ракетный удар по Староконстантинову лишил ВСУ склада авиатоплива

Российские войска в ходе спецоперации за прошедшие сутки уничтожили склады авиационного топлива ВСУ ударами по аэродрому в районе Староконстантинова Хмельницкой области Украины. О последствиях ракетной атаки сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива. В районах населённых пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18", — перечислил офицер.

Помимо этого, у села Малая Токмачка Запорожской области нанесён удар по складу топлива 47-й механизированной бригады украинской армии.