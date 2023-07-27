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Опубликовано 27 июля 2023, 11:14

Ракетный удар по Староконстантинову лишил ВСУ склада авиатоплива

Российские войска уничтожили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Фото © Минобороны РФ

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Фото © Минобороны РФ

Российские войска в ходе спецоперации за прошедшие сутки уничтожили склады авиационного топлива ВСУ ударами по аэродрому в районе Староконстантинова Хмельницкой области Украины. О последствиях ракетной атаки сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива. В районах населённых пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18", — перечислил офицер.

Помимо этого, у села Малая Токмачка Запорожской области нанесён удар по складу топлива 47-й механизированной бригады украинской армии.

ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине
ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине

Также Конашенков сообщил, что в ходе неудачных манёвров на Краснолиманском направлении за последние сутки ВСУ потеряли до 185 военных.

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Андрей Бражников
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