ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине

Вооружённые силы РФ нанесли высокоточные удары по украинским аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и складам беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и другой западной военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", — отметил он, подчеркнув, что все эти объекты были поражены.