ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине
Вооружённые силы РФ нанесли удары по украинским аэродромам
Вооружённые силы РФ нанесли высокоточные удары по украинским аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и складам беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и другой западной военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", — отметил он, подчеркнув, что все эти объекты были поражены.
Напомним, 18 июля в качестве ответа на теракт на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились атаки против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. После этого было нанесено ещё несколько "ударов возмездия", в частности, по складам в Одессе и авиабазе Канатово, а также по академии ВСУ во Львове, где было уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ.
ТАСС / Александр Полегенько