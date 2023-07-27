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Опубликовано 27 июля 2023, 11:05
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ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине

Вооружённые силы РФ нанесли удары по украинским аэродромам

Вооружённые силы РФ нанесли высокоточные удары по украинским аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и складам беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и другой западной военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", — отметил он, подчеркнув, что все эти объекты были поражены.

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Напомним, 18 июля в качестве ответа на теракт на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились атаки против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. После этого было нанесено ещё несколько "ударов возмездия", в частности, по складам в Одессе и авиабазе Канатово, а также по академии ВСУ во Львове, где было уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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