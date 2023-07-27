Российские военные заняли более выгодные позиции при наступлении в ЛНР

Военнослужащие Западной группировки войск заняли более выгодные позиции при наступлении западнее села Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заняли более выгодные позиции", — сказал Конашенков.

Представитель военного ведомства добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новосёловское Луганской Народной Республики. Потери противника там составили: свыше 35 военных, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20 и четыре автомобиля.