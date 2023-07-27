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Опубликовано 27 июля 2023, 11:20

Российские военные заняли более выгодные позиции при наступлении в ЛНР

МО: ВС РФ в ходе наступления заняли более выгодные позиции западнее Куземовки

Военнослужащие Западной группировки войск заняли более выгодные позиции при наступлении западнее села Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заняли более выгодные позиции", — сказал Конашенков.

Представитель военного ведомства добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новосёловское Луганской Народной Республики. Потери противника там составили: свыше 35 военных, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20 и четыре автомобиля.

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Ранее Конашенков сообщил, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 185 военных за сутки. Также ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин и стольких же пикапов, двух гаубиц Д-30, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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