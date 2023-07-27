Российские военные отразили атаку морпехов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска отразили атаку украинского штурмового отряда морпехов на Южно-Донецком направлении. В результате противник потерял до 16 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Урожайное ДНР. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", — сказал он.