Эксперт по этикету объяснила, почему муж Меркель оставил её без зонта под дождём

Поведение супруга Ангелы Меркель Иоахима Зауэра, который не прикрыл стоящую рядом жену зонтом от дождя, может быть вызвано радикальным феминизмом. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

"Радикальный феминизм, который мы наблюдаем последние годы, противоречит этикету абсолютно. Приверженцев этого направления оскорбляет, когда мужчина уступил место, когда мужчина открыл дверь. Где этикет и где эти явления?", — задалась вопросом эксперт по этике в беседе с телеканалом "360".

Она добавила, что с точки зрения этикета мужчина должен быть галантен вне зависимости от того, в какой стране находится. Это, можно сказать, одна из его обязанностей в светском обществе. Взаимоотношения супругов в браке тоже обусловлены правилами светского общества, указала Холгова. Да и во время дождя мужчине следует прикрывать зонтом свою спутницу и уступить ей свободное место, если оно всего одно. Это элементарные правила мужской учтивости, подчеркнула специалист по этикету.