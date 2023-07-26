Илон Маск обрушился с критикой на "Барби-феминистку"

Американский предприниматель Илон Маск снова бросил вызов обществу и на этот раз пошёл против поклонников фильма "Барби". Комедия Греты Гервиг с участием Марго Робби и Райана Гослинга установила рекорд 2023 года по кассовым сборам в США и Канаде в дебютный уик-энд, заработав 155 миллионов долларов. Ленту достаточно тепло приняли и зрители, и критики, но только не Илон Маск.

Судя по критическому отзыву в Twitter, недавно сменившем логотип и имя на литеру Х, предпринимателю не понравилась пропаганда феминизма, которую он разглядел в этом фильме.

"Если выпивать по рюмке каждый раз, когда Барби произносит слово "патриархат", к концу фильма ты будешь в отключке", — сыронизировал Маск в соцсети.