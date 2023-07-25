"Нужно попрощаться с птицей": Маск объяснил ребрендинг Twitter

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему он решил изменить название и логотип Twitter. На своей странице владелец социальной сети подчеркнул, что всё это не имеет смысла.

"Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда — как щебетание (tweeting) птиц", — подчеркнул он.

Теперь же твиты будут называться "иксами" (X's). Маск пообещал, что в ближайшие месяцы в "Твиттере" появится всестороннее общение, а также пользователи смогут управлять в соцсети "всем своим финансовым миром". И в этом контексте название Twitter уже не имеет смысла.