"Нужно попрощаться с птицей": Маск объяснил ребрендинг Twitter
Илон Маск: В новой концепции старые название и логотип Twitter не имеют смысла
Американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему он решил изменить название и логотип Twitter. На своей странице владелец социальной сети подчеркнул, что всё это не имеет смысла.
"Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда — как щебетание (tweeting) птиц", — подчеркнул он.
Теперь же твиты будут называться "иксами" (X's). Маск пообещал, что в ближайшие месяцы в "Твиттере" появится всестороннее общение, а также пользователи смогут управлять в соцсети "всем своим финансовым миром". И в этом контексте название Twitter уже не имеет смысла.
"Поэтому мы должны попрощаться с птицей", — добавил предприниматель.
Напомним, Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на загадочную букву Х 24 июля. Это первое его изменение с 2012 года, но столь кардинального не было никогда. Причём Маск планирует в будущем доработать новый логотип в виде буквы Х. По мнению эксперта Владимира Зыкова, такое новшество спровоцирует протесты пользователей.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN