Гостям саммита в Петербурге покажут африканские фильмы и Эрмитаж
Пиотровский рассказал о культурной программе форума Россия – Африка в Петербурге
Участница форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов
Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал о насыщенной культурной программе саммита Россия – Африка и пригласил ознакомиться с ней как гостей, так и жителей города.
"49 стран Африки приехали на форум: это хороший результат. В течение двух дней встречаем лидеров государств — президентов, премьер-министров — и сегодня можно уже говорить о том, что форум состоялся. Это ключевое событие нового, многополярного мира", — сказал Пиотровский.
По его словам, культурную программу начали готовить ещё в октябре прошлого года. Впрочем, Северная столица уже привыкла участвовать в международных форумах, добавил Пиотровский. Так, к приезду глав африканских государств были открыты красочные выставки в Эрмитаже, в Русском музее, в Манеже.
Кроме того, на "Ленфильме" сейчас проходят показы африканских фильмов, а на Московской площади в четверг вечером выступит губернаторский оркестр. На "Книжных аллеях" и в "Доме книги" представлена литература, связанная с Африкой.
"Я всех туда приглашаю! Ведь культурная программа доступна не только участникам форума, но и обычным петербуржцам, что, конечно, очень здорово", — сказал Пиотровский.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что форум Россия – Африка, который проходит в "Экспофоруме" 27 и 28 июля, открывает огромные перспективы в российско-африканских отношениях, особенно на фоне давления Запада. Сейчас, отмечают эксперты, страны африканского континента становятся одним из центров силы.