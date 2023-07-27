Гостям саммита в Петербурге покажут африканские фильмы и Эрмитаж

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал о насыщенной культурной программе саммита Россия – Африка и пригласил ознакомиться с ней как гостей, так и жителей города.

"49 стран Африки приехали на форум: это хороший результат. В течение двух дней встречаем лидеров государств — президентов, премьер-министров — и сегодня можно уже говорить о том, что форум состоялся. Это ключевое событие нового, многополярного мира", — сказал Пиотровский.

По его словам, культурную программу начали готовить ещё в октябре прошлого года. Впрочем, Северная столица уже привыкла участвовать в международных форумах, добавил Пиотровский. Так, к приезду глав африканских государств были открыты красочные выставки в Эрмитаже, в Русском музее, в Манеже.

Кроме того, на "Ленфильме" сейчас проходят показы африканских фильмов, а на Московской площади в четверг вечером выступит губернаторский оркестр. На "Книжных аллеях" и в "Доме книги" представлена литература, связанная с Африкой.

"Я всех туда приглашаю! Ведь культурная программа доступна не только участникам форума, но и обычным петербуржцам, что, конечно, очень здорово", — сказал Пиотровский.