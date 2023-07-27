Путин рассказал о массовом героизме российских военных при отражении вчерашней атаки ВСУ
Путин: Военные РФ продемонстрировали лучшие примеры массового героизма
Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, отражая вчерашнюю атаку ВСУ. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, бои шли в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО.
"Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество бронетехники — 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причём 60% были уничтожены силами личного состава. 40% — лётчиками боевой авиации", — подчеркнул глава государства.
Он уже поручил вручить государственные награды военным — это произойдёт сегодня прямо в зоне боевых действий. Кроме того, президент дал поручение Минобороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почётных наименований.
Напомним, ВСУ начали контрнаступление 4 июня, но этот манёвр обернулся для них отсутствием результата. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, потери Киева превысили 26 тысяч человек. Сегодня западные СМИ заявили, что украинские военные якобы начали "основную фазу" контрнаступления. Источники утверждают, что Киев бросил в бой тысячи военнослужащих. Однако даже на Западе не понимают смысла такого шага украинского командования.
ТАСС / Егор Алеев