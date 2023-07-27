Путин рассказал о массовом героизме российских военных при отражении вчерашней атаки ВСУ

Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, отражая вчерашнюю атаку ВСУ. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, бои шли в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО.

"Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество бронетехники — 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причём 60% были уничтожены силами личного состава. 40% — лётчиками боевой авиации", — подчеркнул глава государства.

Он уже поручил вручить государственные награды военным — это произойдёт сегодня прямо в зоне боевых действий. Кроме того, президент дал поручение Минобороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почётных наименований.